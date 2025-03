Lapresse.it - Acquaroli su vertenza Beko: “Gli esuberi sono inaccettabili”

“Bisogna restare uniti e coesi nella difesa del lavoro degli impiegati e degli operai, delle sedi e dei siti produttivi della nostra regione. Siamo al fianco dei lavoratori per la tutela dell’occupazione e di un distretto che ha fatto la storia della manifattura marchigiana e italiana nel mondo. Un patrimonio che difenderemo restando compatti”.le parole del presidente della Regione Marche Francescoche oggi ha preso parte alla manifestazione indetta dai lavoratori ditenutasi davanti alla sede di viale Aristide Merloni a Fabriano.Solidarietà ai lavoratori “Siamo qui per ribadire il nostro impegno e la nostra solidarietà di fronte a una crisi grave e preoccupante – ha proseguito il presidente -. La trattativa sul piano industriale prosegue senza sosta: ora è cruciale la salvaguardia del settore impiegatizio di Fabriano e di quello della Ricerca e Sviluppo, la cui tutela è essenziale per il distretto marchigiano e dell’intero Centro Italia.