Acireale, sfreccia con la droga in auto, arrestato pregiudicato 22enne

La Polizia di Stato ha fermato undi 22 anni diche, nei giorni scorsi, è stato vistore in, a velocità sostenuta, poco dopo la mezzanotte, in via Lorenzo Maddem.A notarlo sono stati gli agenti di una volante del Commissariato di pubblica sicurezza di, impegnati in uno dei tanti servizi di controllo del territorio.Vista la condotta tenuta dall’uomo, incurante dei possibili rischi per gli altri utenti della strada, i poliziotti hanno intimanto l’alt in modo da poter compiere un controllo.Prima di fermarsi, ilha tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino in strada. Il gesto è stato visto chiaramente dai poliziotti che, fermata l’di servizio, hanno raccolto l’involucro, trovando all’interno 18 dosi, in cellophane termosaldate, di cocaina per complessivi 7 grammi.