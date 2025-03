Anteprima24.it - Accusati di aver saltato il pre triage covid, assolti medico e moglie

Tempo di lettura: < 1 minutoPer i signori DelFrancesco e Caporale Elisa, oggi a distanza di cinque anni si chiude una lunga querelle personale, lavorativa e penale.Il Dr Del, sanitario in forza al Frangipane di Ariano e sua, entrambi assistiti dall’Avv. Carlo Frasca, erano statie tratti a giudizio di essersi introdotti nel Pronto Soccorso di Ariano senza transitare per la tenda del prenel periodo dell’emergenza, a marzo 2020.Gli imputati hanno sempre negato qualsivoglia propria responsabilità affermando che la tenda del preal dì del 05/03/2020 era chiusa dirispettato tutte le indicazioni previste pre l’accesso al Pronto Soccorso.Il Tribunale di Benevento ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato; bisognerà attendere il deposito delle motivazioni per conoscere il percorso logico argomentativo del magistrato sannita, Dr.