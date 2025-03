Ilfattoquotidiano.it - Accoltellato un arancere al Carnevale di Ivrea: fermato un 29enne con l’accusa di tentato omicidio

Un uomo di 36 anni è statodurante un litigio ieri mattina a Banchette, piccolo comune trae Torino. La vittima, un italiano residente in Svizzera, si trovava in paese per partecipare alla battaglia delle arance dello storicodi. L’aggressione è avvenuta intorno alle 7 in via Roma. Il 36enne, vestito con la divisa della squadra degli Scacchi, aveva appena accompagnato a casa undi origini albanesi quando tra i due è scoppiata una lite. La discussione è degenerata rapidamente e il più giovane ha sferrato una coltellata al petto del 36enne.L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. È attualmente in prognosi riservata e i medici gli hanno applicato un drenaggio.