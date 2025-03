Ilrestodelcarlino.it - Accoltella il marito dopo una lite: arrestata per tentato omicidio a Reggio Emilia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 marzo 2025 – Unafuriosa, in piena notte con urla e rumori fortissimi: non era la prima volta che moglie eingaggiavano una ‘battaglia’ in casa. Ma questa volta, il dissidio è finito nel sangue. La donna ha infatti preso uno dei coltellacci da cucina lungo 30 centimetri e con una lama da 18 e con quello l’ha colpito varie volte, alcune delle quali al torace. Uno de fendenti ha perforato un polmone dell’uomo che ora è ricoverato in prognosi riservata. Lei, 45 anni, è statain flagranza con la pesante accusa di. E’ accaduto intorno alle 2,30 della notte tra domenica e lunedì nel quartiere Crocetta di. Solo l’immediato intervento dei sanitari del 118, allertati dai vicini, ha permesso di salvare (almeno per ora) la vita dell’uomo.