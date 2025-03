Perugiatoday.it - Accesi i motori per il decennale di Perugia 1416, le prime novità: dalla giostra per i giovani, alla diretta di tutti gli eventi

Leggi su Perugiatoday.it

La macchina dei rioni e dell'ufficio di presidenza do, il Palio di, si è ufficilmente messa in moto per oranizzare l'edizione 2025 che rapprenta ildella rievocazione storica. Il Palio avrà luogo dal 6 all’8 giugno 2025, sotto la direzione artistica di Stefano.