Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 3 marzo: Giuseppe Incocciati ed altre ricorrenze

edIl Napoli è stato il suo ultimo club in Serie A. Quello rossonero il primo. E c’erano proprio i partenopei a San Siro il 31985, quandorealizzava la prima rete in Serie A. Compie settant’anni Gabriele Ratti, 2 presenze in A con il Como e cento in B tra Ternana e Lecco.P.S. L’Italia nel destino, considerato che ha militato nel Verona. E’ vero, ha sbagliato il suo penalty in ‘quel’ Quarto disputato a Firenze. Andò però a segno in entrambe le sfide con il Milan nella Coppa Campioni 1988-89. Nella puntata di ‘Buffa racconta, storie mondiali’ dedicata all’edizione ’90 è citato anche lui. Festeggiai sessanta Dragan Stojkovic. Nel giorno del ventesimo anniversario dalla dipartita di Rinus Michel: uno che, quando giocava nell’Ajax, non andava molto d’accordo con il ‘Profeta del gol’.