Quotidiano.net - Abusi sessuali, tiktoker arrestato. La donna: minacciata con l’acido

Leggi su Quotidiano.net

SASSUOLO (Modena)Ha conosciuto una giovane di Torino sui social e le ha chiesto di ospitarlo nella grande città. Una opportunità che gli avrebbe consentito, queste le premesse, di aumentare follower e visibilità sui suoi profili (seguiti in totale, pare, da oltre 300mila persone). Ma le sue intenzioni, in realtà, erano altre. Secondo le accuse l’aspirante influencer, che sulla piattaforma si fa chiamare ’Joker’, avrebbe infatti approfittato della, madre di tre figli minorenni, cone minacce. È stato per questoun, con un certo seguito in Italia e non solo. Il 30enne marocchino, con precedenti e pure clandestino ma domiciliato a Sassuolo, non potrà più avvicinarsi alla presunta vittima: per lui è stato disposto il braccialetto elettronico oltre che il divieto di dimora a Torino.