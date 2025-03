Ilgiorno.it - A2a-Ospedale Civile ai ferri corti: "Pagate bollette non dovute". Il contenzioso finisce in tribunale

L’e A2A sono ai. Di più: si sono dati appuntamento in. La Asst ha fatto causa alla multiutility lamentando di aver pagatonon. Prima udienza: maggio 2025. Il polo sanitario ritiene di aver sborsato quasi 40 milioni di euro di troppo dopo la scadenza del contratto il 30 giugno 2019, non più rinnovato. Ilè nato sulla scorta di presunte discrepanze tra consumi e importi pagati, ritenuti eccessivi e ancora oggetto di analisi. In concomitanza della scadenza del contratto di fornitura decennale, ilaveva commissionato uno studio a dei professionisti, tra cui dei docenti del Politecnico. A non convincere, anzitutto, erano le spese per il raffrescamento, appunto poco meno di 40 milioni versati dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2013 - quando poi i pagamenti furono interrotti - in cui sono compresi 1,9 milioni segnati come “oneri di temperatura“, per Asst già corrisposti in precedenza alla voce “quota variabile“.