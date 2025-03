Lanazione.it - A Tortona la BC Servizi Arezzo piazza il primo colpo esterno della seconda fase

, 3 marzo 2025 – BlitzBCnella terza giornata del PlayIn Gold di Serie B, la formazione amaranto è riuscita ad avere la meglio sulla Gulliver Derthona ottimizzando al massimo una serata non ottimale a livello realizzativo. La SBA si è presentata in Piemonte con Buzzone in non perfette condizioni fisiche ed il quintetto aretino ha subito l'inizio determinato dei padroni di casa 6-0), solo verso il finire delquarto la BCè venuta fuori ribaltando l'inerzia dei locali e chiudendo i primi dieci minuti di gioco avanti 18-15. Nel secondo tempino la squadra di coach Fioravanti opera il break che risulterà decisivo, gli aretini infatti arrivano sul +15 dopo due triple di Dal Pos grazie ad un break di 14-0 che i time out di coach Ansaloni non sono riusciti a limitare.