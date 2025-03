Ilrestodelcarlino.it - A Thiene la Bdl Minimotor impone il pari. Il Centro Palmer non dà scampo al Mirandola

Nell’hockey su pista di Serie A2, turno favorevole per le reggiane che continuano a confermare le ottime posizioni di classifica in piena zona play-off: Correggio è seconda dopo aver pareggiato aper 6 a 6, Scandiano è terza dopo la netta vittoria casalinga sulla cenerentolaper 6 a 1. La BdlCorreggio gioca una gara aperta, ma ilè maestro in pareggi (7 su 13 gare); partita avvincente con Bdl avanti 1 a 0, poi sotto 1-2 e pure 3-5, ma anche in vantaggio 6 a 5 a 6 minuti dal termine, in una serata dove i portieri non hanno particolarmente brillato al punto che mister Granell ha schierato nel primo tempo Salines e nella ripresa Federico Pedroni al rientro da infortunio. Correggio con Salines, Casari (3 gol), Menendez, Righi (1), Cinquini; Tudela (2), M. Pedroni, Caroli, Holban, F.