A Roma il nome di Hitler in un parco giochi: la risposta del quartiere Collatino

(LaPresse) – La scritta ” W” e una svastica gigante in unper bambini. E’ successo ieri sera ale subito gli abitanti delchiamati dalla sezione locale del Pd si sono dati appuntamento sul luogo del misfatto: “E’ una ragazzata – spiega Sabrina – non crediamo ci sia chissà che altro ma sono segnali che fanno immediatamente affrontati e repressi. Non sappiamo chi sia stato – prosegue – probabilmente dei ragazzini che non hanno nulla da fare di meglio ma è importante esserci perchè è proprio a quell’età che bisogna intervenire”. “In questo municipio ci sono due quartieri medaglia d’oro della Resistenza -ricorda il presidente del V Municipio, Mauro Caliste – è quanto accaduto non è accettabile, per ile per la legge. E’ importante non abbassare la guardia ed essere qui”.