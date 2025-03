Ilrestodelcarlino.it - A Riccione splende il sorriso del Lenz. Uno 0-3 che consolida la zona play-off

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

UNITED0 LENTIGIONE 3 UNITED(3-5-2): Andreoli; Locanto (18’ st Kokeri), D’Angelo (26’ st Dulemata), Palumbo (46’ pt Viotti), Fontana, Bartoli, Egharevba, Caputo (1’ st Messina), Paoloni (30’ st Piroso), Pollini, Marrone. A disp.: Cicero, Bovegno, Greco, Monaco. All.: Borioni. LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo (18 ’st Maggioli); Cavacchioli, Pari, Battistello (7’ st Babbi), Alessandrini (18’ st Bonetti); Nappo, Nanni (36’ st Manco); Pastore (24’ st De Marco). A disp.: Delti, Manco, Grammatica, Grieco. All. Cassani. Arbitro: Marco Pascali di Pistoia (Camarda e Rallo). Reti: pt 43’ Lombardi; 10’ st Cavacchioli, 16’ st Nanni. Note: ammoniti Pari, Pollini, Kokeri. Recuperi 1’+5’. Pronto riscatto del Lentigione che vince nettamente sul terreno dello Unitedcon un 3 a 0 che non ammette repliche.