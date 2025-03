Lanazione.it - « A proposito di richieste di un passo indietro all’assessora Sandra Nocentini»

Arezzo, 3 marzo 2025 –« Adidi un». La nota del Gruppo Consiliare Avanti Montevarchi - Europa Verde «La replica dell’assessoraalle nostre sollecitazioni nell’ultimo Consiglio Comunale a fare unrappresentano un chiaro tentativo di mistificare la realtà e spostare la questione dal piano politico a quello personale per spostare l’attenzione ed accusare dimostrano di non voler comprendere la rilevanza dell’accaduto e certificano le nostre perplessità sull’adeguatezza al ruolo. Siamo i primi a riconoscerebuona volontà ed assidua presenza ma l’attività di Amministratore è una cosa molto diversa da quello, ad esempio, che svolge un presidente della ProLoco. L’azione politica nel gestire e perseguire le deleghe assegnate a nostro giudizio politico è fallimentare, caotica, priva di prospettiva e per certi versi opaca sfuggente al confronto e restia a rendere conto del proprio operato.