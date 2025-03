Terzotemponapoli.com - A Pressing Mauro e Sabatini sulla lotta Scudetto

Durante “”, trasmissione televisiva in onda sulle reti Mediaset sono intervenuti Massimo, ex calciatore, e Sandro, giornalista Mediaset. Di seguito i loro interventi., Massimo“Favorita? 40% Inter e 35% Napoli e 25% Atalanta. Al Napoli questa partita darà certezze anche sui panchinari, hanno giocato bene tutti, anche Okafor è entrato con personalità, si stanno riprendendo fisicamente ed ora ci può contare. Il Napoli ci crede, ha un bell’organico visto la gara con l’Inter. C’è poco da lamentarsi per me. Ma non è Conte a lamentarsi, è un racconto che circola quello della rosa, ma Conte pubblicamente ci crede ora. Kvara via? Ma ha chiesto di andare via. Atalanta? Lo meriterebbero per quanto fatto in questi anni, sarebbe un regalo anche al calcio italiano dai tempi del Verona o la Samp di Mancini-Vialli”.