A Napoli lotta ai parcheggiatori abusivi sanzioni e denunce

Tempo di lettura: < 1 minutoai, a: tra il 22 e il 28 febbraio scorso ne sono stati denunciati 8 perché recidivi e sanzionati ulteriori sei. Non solo. In attuazione di quanto pianificato nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di, Michele di Bari, la Polizia locale diha prelevato 263 veicoli, di cui 19 “sganciati” per l’arrivo dei proprietari, altri 36 veicoli, tra auto e moto, in presunto stato di abbandono, elevati 4271 processi verbali per violazione delle norme al Codice della Strada, tra i quali 611 contestati al trasgressore. Ed ancora, sono stati elevati 286 verbali dal personale Ausiliario dell’Anm impiegato nelle giornate interessate dai Servizi Straordinari per il Contrasto del fenomeno dei parcheggiatoci