Ilgiorno.it - A Milano manca il finale. Bologna aggancia la vetta

Si prende la sua rivincita, la Virtus. Vince contro l’Olimpiache l’aveva eliminata in Coppa Italia e scappa via in campionato. Il successo arriva con il punteggio di 86-80 e significa che i bolognesi vanno a +4 con lo scontro diretto a favore in classifica, diventando praticamente irraggiungibili dall’Olimpia, a meno di un crollo inatteso. L’Armani, dopo una partenza frizzante, si è bloccata in attacco, questo ha dato fiducia alle “V nere“ che quando hanno cambiato passo non si sono più guardate indietro. Anon è bastata la prova di Mirotic, anche se il montenegrino ha segnato 10 dei suoi 22 punti nella prima metà del primo periodo. Certamente èto l’apporto di Shields, lasciato precauzionalmente a riposo in vista del Fenerbahce. LeDay ha segnato 17 punti con 11/12 ai liberi, ma il 7/29 da 3 è stato letale per le ambizioni milanesi.