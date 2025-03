Fanpage.it - A Milano l’età media degli abitanti è di 46 anni: Dergano il quartiere più giovane, batte San Siro

I dati dell'anagrafe milanese che per il 2024 conta un milione e quattrocentomila cittadini, in maggioranza donne (51,3 per cento). Nel capoluogo lombardo il 21,3 per centonon ha la cittadinanza italiana: la comunità egiziana è quella più popolosa, con quella filippina e cinese.