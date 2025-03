Ilnapolista.it - A fine anno Inzaghi giocherà 13/15 partite in più di Conte, come un terzo di campionato supplementare (Il Giornale)

Ilsottolinea il volume digiocate e che deve giocare in più l’Inter dirispetto al Napoli. Ala squadra dipotrebbe arrivare a giocare 15in più, praticamente undiin più.Mercoledì la 40esima partita dell’Inter. Il Napoli ne ha giocate 30Sulsi legge:Quella di mercoledì a Rotterdam sarà la 40esima partita stagionale dell’Inter. Il Napoli ne ha giocate 30, comprese due di Coppa Italia in estate, contro Modena e Palermo. Dieciin più significano più fatica e maggiore rischio di infortuni, fattori elevati al quadrato nell’organico più vecchio dell’intera Serie A. Altro che calo di concentrazione o errori tattici: se l’Inter inha subito 10 gol negli ultimi 15 minuti, lasciando complessivamente 9 punti agli avversari, se nel finale ha perso il derby di Supercoppa e l’unica partita di Champions (a Leverkusen), significa che la squadra arriva stanca all’ultimo spicchio di partita e se non l’ha chiusa prima, il rischio di pagare è molto alto.