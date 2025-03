Ilrestodelcarlino.it - A Fano chiusura top e successo per il Veglione

Il Carnevale di2025 ha chiuso in grande stile, con un ultimo weekend da record che ha riportato la città ai fasti delle sue tradizioni più amate. Il sipario si è alzato sabato sera sulin maschera al Teatro della Fortuna e si è concluso domenica pomeriggio con l’ultima sfilata da record e la proclamazione del carro vincitore: “Piano B” di Valeria Guerra. Dopo 14 anni di assenza, il Gran Galà “Notte da Cinema, il Carnevale delle Stelle“ ha regalato una serata di pura magìa ai circa 550 ospiti, accolti tra i palchetti e la platea vestita a festa. Atmosfera raffinata, maschere scintillanti, una cena d’eccellenza curata dal ristorante Il Giardino di San Lorenzo in Campo, spettacoli e ospiti d’eccezione hanno catturato il pubblico: Antonio Mezzancella con il suo talento camaleontico, giovani acrobate che hanno lasciato tutti senza fiato e una selezione musicale capace di trasformare il teatro in una vera sala da ballo.