Liberoquotidiano.it - "A cosa deve essere costretto Zelensky": la brutalità del Cremlino contro il premier ucraino

Qualcuno "costringere" Volodymyra cedere, perché la verità è che il presidente"non vuole la pace". Dalarriva un nuovo attacco al leader di Kiev, con Dmitry Peskov portavoce del presidente Vladimir Putin che ancora una volta picchia duro sul nemico. "E' molto importante che qualcuno costringaa cambiare posizione", ha affermato Peskov citato dall'agenzia Interfax. "Lui - ha aggiunto - non vuole la pace. Qualcunofar sì chevoglia la pace. Se gli europei ci riescono, onore e lode a loro". Dopo la lite in diretta nello Studio ovale tra il presidente Usa Donald Trump e, a Mosca intanto si punta su un'accelerazione dei tempi per il summit tra Putin e l'inquilino della Casa bianca. A scriverlo oggi è la Cnn, citando fonti diplomatiche.