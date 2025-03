Ultimouomo.com - A chi fa comodo questo pareggio, all'Inter o al Napoli?

Al termine di un’ora di gioco intensa e in costante pressione ilè riuscito a pareggiare. Lo ha fatto con pieno merito, riequilibrando il capolavoro su punizione di Federico Dimarco arrivato 65 minuti prima. In quell'ora l'ha provato più che altro a resistere, cercando di tenersi stretta un risultato che l'avrebbe proiettata a 4 punti di vantaggio.È stato quel gol di Dimarco a cambiare la partita, e che ha costretto ila tirare fuori la migliore versione di sé possibile. Diabbiamo parlato in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. Se non siete ancora abbonati potete farlo cliccando qui.LE CONTRAPPOSIZIONI IN CAMPOAntonio Conte ha contrapposto al consueto 3-5-2 dell’, un 4-3-3 asimmetrico in entrambe le fasi di gioco.