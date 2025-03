A Champions Low in Caldio | La serie A ha fatto un passo indietro

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-20 15:37:00 Il web è in trepidazione:La “primavera” che ha vissuto “calcio” nel 2022-23 è diventata fredda inverno. COSÌ, Inter, Roma e Fiorentina Hanno raggiuntoEndings, Europa League e Conference. Li hanno persi, tutti e tre, di fronte a City, Siviglia e West Ham. Tuttavia, il suo buon lavoro ha avuto un premio. Ha dato all’Italia una piazza in più in questaLeague. Ciò ha approfittato del Bologna, che si è concluso quinto nell’ultimaA.Un quadrato extra che ha (praticamente) perso, a favore di Laliga, in vista del prossimo anno. La debacle nei campioni è totale. È iniziato con l’addio prematuro della Bologna (fase della Liga) e ha accentuato l’eliminazione di Milano (vs. Feyenoord), Juventus (vs. PSV) e Atalanta (vs. Witches) nei “playoff”. Inter Resist come unico rappresentante nella massima competizione del vecchio continente.