Cesenatoday.it - A Cesena torna "Streeat Food Truck", il festival dedicato al cibo di strada

Leggi su Cesenatoday.it

Dopo il debutto dello scorso anno,nel cuore di", la carovana did’Italia inaugurata da Barley Arts nel 2014, e da allora portata in giro per tutto lo stivale. Le cucine mobili si accendono in Piazza della Libertà venerdì 21 marzo, per una tre.