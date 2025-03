A Bologna sequestrati 7 mila articoli contraffatti, 240mila euro il valore

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS)- I finanzieri del Comando Provinciale di, in tre distinte operazioni di servizio, hanno sequestrato circa 5capi di abbigliamento con marchio segni distintivi riconducibili a noti brand della moda e circa 2di elettronica e bigiotteria varia privi dei requisiti di conformità e sicurezza. In particolare, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, nel quadro delle attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno sottoposto a sequestro un migliaio di capi di abbigliamento di alta moda, riferibili al brand australiano Zimmermann e denunciato il rappresentante legale della predetta società per i reati di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e “ricettazione”.IL VIDEOI militari del Nucleo Operativo Metropolitano disono intervenuti, invece, presso la sede operativa di una società localizzata nel capoluogo felsineo, dove hanno riscontrato l’esposizione, finalizzata alla vendita, di foulard e maglie riproducenti i famosi brand Louis Vuitton, Dior, Burberry, Disney, Fendi e Chanel.