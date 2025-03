Ilrestodelcarlino.it - ’99 da battere’, un faentino in gara

C’è untra i 51 concorrenti ancora ina ’99 da, il game show condotto da Max Giusti con 100 concorrenti che si sfidano in giochi divertenti e a volte assurdi. La quarta puntata va in onda oggi alle 21.20 su Rai 2. I concorrenti non devono arrivare ultimi: in ogni sfida, infatti, chi perde viene eliminato; chi resterà battendo tutti vincerà 99mila euro in gettoni d’oro. Insieme alStanislao Zama, tecnico della nazionale di arrampicata sportiva e titolare della palestra Kaizen Athletics di Faenza, a rappresentare la Romagna ci sono anche il forlivese Andrea Graziani, che lavora nel fitness a Forlì e fa lo stand up comedian, e il cattolichino Nicolò Concordia, che studia Economia dell’impresa all’Università. Da ora in poi la sfida sarà sempre più delicata. Di sfide i tre romagnoli ne hanno già superate tante: dal fare una torre di palloncini il più alta possibile al far roteare una pallina da ping pong in un calice di vino rovesciato per spostarla da un tavolo a un altro.