8 Marzo Asl Roma 3 e As Roma insieme per le donne con screening e vaccinazioni

Ostia, 32025- In occasione della Giornata Internazionale della Donna ASL3 e AStornano di nuovoper promuovere il benessere femminile all’insegna della prevenzione e della solidarietà.Sabato 8, presso la Casa della Salute di Ostia dalle ore 9 alle ore 18, saranno offerte dal personale sanitario dell’azienda alcune prestazioni sanitarie alleappartenenti alla ASL3 con accesso diretto senza prenotazione:della cervice uterina (fascia di età 25-64 anni) secondo le scadenze previste dal programma, mammografie (fascia di età 50-74 anni),del colon retto (fascia di età 50-74 anni) con acquisizione della provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci, test gratuito per l’epatite c, oltre a informazioni sulla gravidanza e l’allattamento.