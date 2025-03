Romadailynews.it - 8 marzo: all’Ara Pacis, omaggio a Carla Lonzi con Lunetta Savino e Viola Lo Moro

. ROMA CAPITALE CELEBRA LA ‘GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA’CON UNA SERIE DI EVENTI DIFFUSI NEI LUOGHI DELLA CULTURA DELLA CITTÀTra gli appuntamenti, al Museo dell’Ara, l’,una delle figure più autorevoli del femminismo in Italia, conLoSpettacoli, incontri, proiezioni, mostre, visite guidate, presentazioni di libri, premi e attività per bambine e bambini. Sabato 8, alcuni luoghi della cultura in tutta la città, dai musei alle biblioteche, dai teatri al cinema, ospiteranno un ricco programma di appuntamenti promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e proposti dal Dipartimento Attività Culturali, dall’Istituzione Sistema Biblioteche di Roma, dalla Fondazione Cinema per Roma, dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dai Teatri in Comune.