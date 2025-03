Laprimapagina.it - 8 marzo ’25 .. c’è un’ Artemide in ogni donna!

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fulvia Francesca RoccaAnno 2025.. circa 50 anni fa le Nazioni Unite proclamarono il 1975 come Anno Internazionale delle Donne, per sottolineare l’importanza dell’uguaglianza tra uomini e donne, da quel giorno in poianno l’8è diventato il giorno simbolo per celebrare le conquiste delle donne, le conquiste di..rappresenta lanella sua manifestazione più potente. Insegna a perseguire i propri ideali con tenacia, coltivando l’indipendenza. È la dea che non si piega, e che racchiude in sé stessa tutte le contraddizioni di una, simbolo di femminismo ed emancipazione; si distacca totalmente dalla figura tradizionale che celebrava la dea Demetra, protettrice del focolare domestico e della fertilità. Rivendica la sua libertà, nega il modello femminile che relega laal ruolo di sola moglie e sola madre, esalta il concetto di autorealizzazione conservando la sua femminilità e la sua tenerezza.