31 bambini trovati in condizioni disperate. L'ipotesi di traffico internazionale di minori

È una scoperta scioccante, quella fatta martedì scorso dalle autorità locali del distretto autonomo di Br?ko, in Bosnia-Erzegovina, dove all’interno di un’abitazione sono stati31, di età compresa tra i 6 mesi e i 12 anni, in.I piccoli erano sporchi, denutriti, e sono stati recuperati incritiche dagli agenti, che naturalmente adesso hanno aperto un’indagine per cercare di stabilire la loro identità e se il loro sia un caso didi esseri umani. Al momento, fanno sapere le autorità bosniache, sono state arrestate 8 persone, tra cui il proprietario della casa, Zahida ?ogo, suo figlio e una donna della zona di Banja Luka.Il sindaco di Brcko, Siniša Mili?, ha fatto sapere che isono stati affidati alla Croce Rossa e al Centro per il lavoro sociale, e che sono stati tutti trasferiti in un albergo locale; secondo quanto emerso finora, 6hanno il passaporto croato, ma non è ancora stato chiarito se si tratti di documenti veri o falsificati.