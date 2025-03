Lortica.it - 3 Marzo: Mobilitazione nazionale dei Garanti dei detenuti

Sandra Rogialli: “San Benedetto è una realtà privilegiata, ma servono interventi concreti”In occasione della Giornata dipromossa dalla Conferenzadeiterritoriali delle persone private della libertà, Sandra Rogialli, Garante per i diritti deidi Arezzo, ha ribadito il suo sostegno alle richieste avanzate dalla Conferenza. Ha sottolineato l’urgenza di misure giuridiche immediate, rivolgendosi sia alla politica sia all’Amministrazione penitenziaria, per contrastare il sovraffollamento e migliorare le condizioni di vita nelle carceri.Rogialli ha rivolto un appello alla società civile affinché si superi una visione esclusivamente “carcero-centrica” e si sviluppi una maggiore consapevolezza sulle problematiche del sistema penitenziario.Focalizzandosi sulla casa circondariale di Arezzo, ha evidenziato alcune criticità.