Iodonna.it - 25 anni, di Los Angeles, ha iniziato a recitare spinta dalla madre preoccupata dalla sua timidezza

Leggi su Iodonna.it

Uscita dai pronostici dopo la lunga sequenza di vittorie di Demi, Mikey Madison (25, nata a Los) è riuscita alla fine a spuntarla: è suo l’Oscar 2025 da migliore attrice. Il film per cui ha vinto, Anora di Sean Baker (già Palma d’oro a Cannes e tornato nei cinema pochi giorni fa), è risultato il trionfatore della serata: 5 Oscar (montaggio, regia, film, sceneggiatura e, appunto, attrice protagonista). Un bel bottino, anzi, un bottino clamoroso perché Anora è un film indipendente, e perché, forse, senza l’odio messicano per Emilia Pérez (13 candidature e solo due vittorie), assieme ai tweet razzisti di Gascon, le cose sarebbero andate diversamente. Oscar beffardi: le star di Hollywood che non hanno mai vinto la statuetta X Leggi anche › “Anora” di Sean Baker: la recensione di Paolo Mereghetti Sta di fatto che Mikey Madison, ex ragazza di Quentin Tarantino – era una delle Manson girls in C’era una volta.