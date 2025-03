Oasport.it - 24 Ore Le Mans, 62 auto confermate nell’entry list 2025

Saranno 62 le vetture che parteciperanno alla 93ma edizione della 24 Ore Le, quarta tappa del FIA World Endurance Championship. ACO ha ufficialmente svelato le Hypercar, le LMP2 e le LMGT3 protagoniste il prossimo giugno per una nuova sfida sul ‘Circuit della Sarthe’.Come accade nel Mondiale, Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac, BMW saranno raggiunti nella classe regina da Aston Martin che vinse in Francia nel lontano 1959. Il costruttore inglese si unisce allo schieramento che a differenza del FIA WEC vedrà l’aggiunta di due Cadillac e di due Porsche.Il marchio americano porterà in aggiunta alle V-Series.R di Hertz Team JOTA l’n. 311 Whelen Engineering (Action Express Racing) e la n. 101 Wayne Taylor Racing, entrambe regolarmente impegnate in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC).