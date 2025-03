Panorama.it - 1975: scocca a Londra la scintilla della rivoluzione punk

Una gigantesca insegna in soffice gomma rosa con tre sole lettere: SEX. Inizia al 430 di King’s Road ala, un blitz durato tre anni, nato tra le quattro mura di un negozio che aveva come slogan “abbigliamento in latex per ufficio”. Pelle, borchie, catene, spille da balia infilate nella pelle, capelli trasformati in creste colorate, t-shirt strappate, suggestioni bondage e un’idea folle: elevare a mainstream l’estetica oscura del feticismo sessuale. E, poi, provocare, sconfessare le utopie “peace and love”cultura hippie, abolire l’ipocrisia del politically correct, minare le certezze etiche ed esteticheclasse media inglese facendo leva sulle frustrazioni dei giovani delle periferie urbane provati dalla recessione di metà anni Settanta e anestetizzati dai sussidi di disoccupazione elargiti a pioggia.