Lanazione.it - Zenith contro Fiorenzuola. E una raffica di esposti

Leggi su Lanazione.it

La partita più importante si giocherà con tutta probabilità sul piano della giustizia sportiva e, sotto questo profilo, l’indiscrezione che trapela dalle stanze federali non è una buona notizia: a seguito della decisione del giudice sportivo di assegnare la vittoria a tavolino al Cittadella Vis Modena, nove società del girone D avrebbero presentato un esposto alla procura federale, che difficilmente a questo punto potrà non approfondire la questione. Ma laPrato, che sul "caso Tempestini" preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni, ha una sola priorità a (ri)partire dall’inodiernoil(con fischio d’inizio alle 14:30 al Lungobisenzio): concentrarsi esclusivamente sul campo e trasformare la delusione per i tre punti tolti dal giudice sportivo in carica motivazionale per continuare a vincere.