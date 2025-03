Quotidiano.net - Zelensky prova a ricucire

di Marta OttavianiROMAUn leader con le spalle al muro. A 24 ore dallo scontro senza precedenti nello Studio Ovale della Casa Bianca, il leader ucraino Volodymyrè stretto fra i messaggi di vicinanza, che sono arrivati da ogni parte del mondo, la Russia che, seppur di poco, sta avanzando in Donbas, i richiami al buon senso e addirittura chi dice che potrebbe dimettersi a causa dello strappo con Washington. Intanto, in vista del vertice di oggi a Londra, si intensifica il traffico diplomatico, con il presidente francese Emmanuel Macron che ha chiamato siache Trump invitandoli alla calma, e il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, che ha chiesto al leader di Kiev di ‘riparare’. In vista del vertice di oggi, anche la presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha avuto un coloquio telefonico con Donald Trump.