Inter-news.it - Zancan analizza: «Feyenoord-Inter? La chiave da capire è questa!»

Leggi su Inter-news.it

Federico, giornalista e telecronista, èvenuto in diretta su Sky Sport 24 sugli ottavi di Champions League in programma la prossima settimana.hato la sfida tra, in programma mercoledì.IL COMMENTO – Federicohato così le condizioni attuali di, entrambe alle prese con diversi infortuni: «Ilieri ha avuto prima partita con Van Persie in panchina, non andando oltre lo 0-0 in casa. Hanno 6-7 titolari fuori, si trovano in una vera e propria emergenza. L’non è in emergenza, ma le rotazioni di Simone Inzaghi, soprattutto la gestione dei cambi nel corso dei 90 minuti, con tutte queste assenze sugli esterni certamente sì. Lacome stanno Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Se l’italiano veniva da un periodo poco brillante ieri ha giocato alla grande.