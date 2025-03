Dday.it - Xiaomi 15 Ultra, la recensione fotografica. Il nuovo tele lascia senza parole

Dalla partnership cone Leica è nato unfono pensato non tanto per chi ama fotografare ma per chi è capace di fotografare. Una fotocamera compatta, con ilfono come bonus. L’abbiamo usata per un paio di giorni a New York, ecco le nostre considerazioni e le foto..