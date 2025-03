Panorama.it - Xiaomi 15 Ultra, il telefono si fa macchina fotografica

Stesso posto e stesso menù, ma con uno smartphone che diventa davvero sinonimo di. Alla vigilia del Mobile World Congress,rimane fedele al Convention Center di Barcellona per svelare alla stampa europea la nuova serie di smartphone top di gamma. C’è15 ma i riflettori se li prende inevitabilmente il fratello maggiore,15, che sintetizza il meglio dell’evoluzione tecnologica sviluppata nei laboratori di Pechino. Il punto fermo di un percorso che ha portato la compagnia a imporsi come terzo polo alternativo al duopolio Apple-Samsung che domina la fascia alta del mercato. Sono i numeri a dimostrarlo, perché oltre ad accorciare la distanza dai competitor come quota di mercato su scala globale, nel 2024è stato il marchio più in rapida crescita tra i top 5, registrando un aumento delle spedizioni a livello mondiale del 16% rispetto ai dodici mesi precedenti.