Xbox Game Pass rivelati gli 8 giochi che verranno rimossi il 15 Marzo 2025

Microsoft ha annunciato la consueta rotazione dei titoli all’interno del catalogo di, rivelando proprio in queste ore gli 8destinati ad uscire dal servizio in abbonamento dalla giornata del 15. Questo avviene poco prima della rivelazione dei nuovi ingressi e coinvolge alcuni titoli di rilievo che potrebbero rappresentare una perdita significativa per gli abbonati. Chiunque stesse giocando uno di questi titoli farebbe bene a completarlo prima della scadenza o approfittare dello sconto riservato agli abbonati per acquistarlo definitivamente.Ecco la lista completa deiche lasceranno il catalogo die PC:Solar AshYakuza 5 RemasteredYakuza 6 RemasteredNo More Heroes 3Lies of PEvil WestMLB The Show 24 (sia versioneOne cheSeries XS)SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini BottomTra iin uscita spicca Lies of P, l’acclamato action souls-like di Neowiz.