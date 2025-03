Rompipallone.it - Xavi in panchina: accordo ad un passo, arriva a giugno

Dopo la fine della sua esperienza con il Barcellona, lo spagnolo è ormai prossimo a tornare ad allenare. C’è un club pronto a chiudere l’Lo stop dipotrebbe essere ormai finito. L’ex Barcellona si è preso un lungo periodo per ricaricare le pile dopo la rottura con i blaugrana ed ora sembra essere pronto il suo ritorno. Negli scorsi mesi ci avevano provato in molti, ma le intenzioni dello spagnolo non sono mai cambiate. La volontà era quella di riprendere ad allenare solamente ad inizio stagione e non a campionato in corso e per questo motivo sono stati detti diversi no.Ora, però, l’attesa sembra essere terminata. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, c’è un club che ha individuato inil nome giusto per lae i contatti sarebbero davvero continui. Non si può parlare ancora diconcluso, ma la volontà di entrambi è quella dire alla fumata bianca ed iniziare questa nuova avventura già da luglio.