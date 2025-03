Zonawrestling.net - WWE: Trishy & Tiffy Time! Ecco come è andato il ritorno sul ring di Trish Stratus ad Elimination Chamber

WWEha regalato al pubblico di Toronto un momento speciale con ilsuldella loro beniamina, che si è unita alla WWE Women’s Champion Tiffany Stratton per affrontare Nia Jax e Candice LeRae. Un match nato dalle tensioni tra la campionessa Tiffany e Nia Jax, dopo che la prima aveva tradito “l’Irresistible Force” incassando il Money in the Bank contract per conquistare il titolo. Persi è trattato del primo match dal suoalla Royal Rumble, dopo l’ultima apparizione in un Steel Cage Match contro Becky Lynch a WWE Payback 2023. Un incontro importante anche per la campionessa Tiffany, che si sta preparando alla difesa titolata di WrestleMania contro la Royal Rumble Winner 2025 Charlotte Flair.Le beniamine del pubblico hanno omaggiato la città indossando i colori dei Toronto Maple Leafs e dei Toronto Blue Jays.