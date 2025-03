Zonawrestling.net - WWE: Triple H elogia John Cena dopo il clamoroso turn heel a Elimination Chamber

Leggi su Zonawrestling.net

L’2025 sarà ricordato per molti momenti, ma soprattutto per ildiha trascorso l’intera carriera in WWE senza mai effettuare un. Ora, però, ha finalmente colto questa opportunità, schierandosi al fianco di The Rock nella sua rivalità con Cody Rhodes. Durante il post-show diH ha parlato della svolta di, lodandolo per il coraggio di compiere una scelta così audace nel suo ultimo anno con la compagnia:“Quando ti restano solo pochi mesi di carriera, del tuo sogno, di ciò che ti ha lanciato nel mondo, portandoti al successo nel cinema e in tutto il resto della tua vita, la prospettiva cambia. A quel punto, è ora o mai più. Puoi scegliere di goderti il momento e vivere sugli allori di ciò che hai già fatto.