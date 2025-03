Zonawrestling.net - WWE: Travis Scott pronto per il ring? The Rock alimenta le speculazioni

Con l’Elimination Chamber 2025, la WWE ha alzato ancora una volta l’asticella, offrendo un evento ricco di emozioni.L’Elimination Chamber si è concluso conche ha aiutato John Cena nell’attacco a Cody Rhodes. Naturalmente, ci sono ancora sviluppi in programma epotrebbe giocare un ruolo importante. Durante il post-show dell’evento, a Theè stato chiesto del coinvolgimento di. La conversazione ha portato alla domanda se ci fossero piani per far combattere il rapper in un vero match WWE.Theha risposto confermando che in WWE non si sa mai cosa potrebbe succedere. Ha anche accennato alla possibilità concreta di vedere di nuovoin scena, spiegando che questo è il motivo per cui hanno scritto il finale di Elimination Chamber in quel modo: “Sì, è proprio per questo che lo stiamo facendo, assolutamente.