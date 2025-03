Zonawrestling.net - WWE: Owens vs Zayn è un massacro totale, nel post match arriva la vendetta di Randy Orton

Leggi su Zonawrestling.net

Uno deipiù attesi della serata di Elimination Chamber 2025 Toronto era sicuramente la sfida tutta canadese tra Samie Kevin. Quando ci sono due elimination chambered il tuo è ilpiù brutale della serata, qualcosa vorrà pur dire. I due ex migliori amici trasformati in nemici giurati hanno dato vita ad un vero e proprio. Prima dell’inizio del, Alicia Taylor ha annunciato che la WWE si dissociava da qualsiasi cosa sarebbe potuta accadere durante l’incontro, specificando l’assenza di count-out, squalifiche o regole. L’arbitro speciale Rod Zapata, vestito in nero e con guanti di gomma invece della classica divisa da arbitro, aveva il solo compito di contare schienamenti o accettare sottomissioni.La battaglia è iniziata immediatamente conche ha scaraventato violentementesulle corde.