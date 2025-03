Zonawrestling.net - WWE: Matt Cardona sarcastico sul turn heel di John Cena

Leggi su Zonawrestling.net

Il tradimento diai danni di Cody Rhodes durante WWE Elimination Chamber 2025 ha lasciato a bocca aperta un’intera generazione di fan, ma c’è qualcuno che non è affatto stupito da questa svolta:, l’ex Zack Ryder.Il clamorosodia Elimination ChamberDurante l’evento Elimination Chamber tenutosi a Toronto nella notte di sabato,ha scioccato il pubblico con un inaspettatoai danni di Cody Rhodes. Una mossa che ha completamente ribaltato le aspettative per il match del WWE Championship in programma a WrestleMania, aggiungendo un livello di tensione personale al confronto.Dopo quanto accaduto,non ha rilasciato alcun commento, limitandosi a lasciare cadere il microfono sul ring prima di andarsene dalla conferenza stampa, lasciando il pubblico sulle spine.