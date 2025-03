Zonawrestling.net - WWE: La security trattiene un furioso CM Punk dopo Elimination Chamber

L’era l’ultima opportunità per CMdi conquistare una chance per il titolo mondiale a WrestleMania 41.Sfortunatamente per, non è riuscito a vincere il match, poiché John Cena è stato il vincitore, e ora filmati inediti mostranotrattenuto dalla sicurezzala sua sconfitta.Gli ultimi tre partecipanti all’match maschile erano Seth Rollins, John Cena e CMl’eliminazione di Rollins, ci sono state molte occasioni in cuiavrebbe potuto vincere. Tuttavia, Seth Rollins ha sabotatocolpendolo con una brutale Curb Stomp, permettendo così a Cena di applicare la STF super ottenere la vittoria.Ringside News ha ottenuto il filmato di CMla sua sconfitta a. “The Second City Saint” era chiaramente arrabbiato e frustrato per la perdita.