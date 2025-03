Puntomagazine.it - WWE, John Cena turna heel

Leggi su Puntomagazine.it

vince l’Elimination Chamber 2025 e si allea con il lato oscuro: il ritorno dell’Ultimo Cattivo!Nel grande spettacolo dell’Elimination Chamber 2025, tenutosi a Toronto in Canada, i fan hanno assistito a un incontro storico che ha vistotrionfare contro alcuni dei più grandi nomi del wrestling moderno. In un match ad alta intensità,ha superato Seth Rollins, Drew McIntyre, Damian Priest, CM Punk e Logan Paul, conquistando così una vittoria che risuonerà nella storia della WWE. Ma ciò che ha davvero sorpreso il pubblico è stato il clamoroso cambio di direzione del suo personaggio: dopo 22 anni,ha finalmente ceduto alla tentazione del “lato oscuro” e ha tradito il suo carattere di “buono” per diventare un!Il match di Elimination Chamber è stato tutto fuorché prevedibile.