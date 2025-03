Zonawrestling.net - WWE: John Cena shock, Turn Heel a Elimination Chamber, silenzio stampa assordante

L’2025 è stato memorabile.La serata si è conclusa con Cody Rhodes che ha detto a The Rock di “andare a farsi fo***re”, seguito da un altro momento scioccante offerto da. Il suoha lasciato i fan sotto, soprattutto per l’attacco a sorpresa su Cody Rhodes. Anche Triple H non ha usato mezzi termini, sottolineando quanto sia stato incredibile assistere alla s.Durante il post-show diera presente. Apparso davanti ai giornalisti, si è seduto e, senza dire una parola o cambiare espressione, ha semplicemente preso il microfono dal supporto e lo ha lasciato cadere sul tavolo.Wow. pic.twitter.com/nW2xb9D6eJ— WWE (@WWE) March 2, 2025 Con il suo sorprendenteha messo in discussione tutto ciò che i fan pensavano di sapere su di lui.