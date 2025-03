Zonawrestling.net - WWE: John Cena rompe il silenzio sui social dopo lo scioccante turn heel ad Elimination Chamber

è ufficialmente passato al lato oscuro e sta cercando di farlo capire al mondo nel suo stile criptico.aver chiusoschierandosi con The Rock e annientando Cody Rhodes,si è rifiutato di dare spiegazioni durante la conferenza stampa post-show. Al contrario, il 16 volte campione del mondo ha lasciato cadere il microfono e se n’è andato, lasciando tutti a bocca aperta.Si rifà vivo.Ora, il rapper di Boston ha finalmente pubblicato il suo primo post da quando è diventato un, ma, come è solito fare, ha lasciato spazio all’interpretazione. Su Instagram, dove notoriamente non mette mai le didascalie ai suoi post,ha condiviso una grafica di GTA 6, facendo riferimento al meme virale sugli eventi shock che si verificano prima che Rockstar rilasci finalmente il tanto atteso videogioco.